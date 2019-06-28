Гиггз вошёл в Зал славы валлийского спорта
Главный тренер сборной Уэльса Райан Гиггз вошёл в Зал славы валлийского спорта, сообщает BBC.
Гиггз стал 23-м футболистом, введённым в Зал славы валлийского спорта. Ранее членами Зала славы становились Джон Тошак, Терри Йорат, Марк Хьюз и другие.
Гиггз выступал в составе «Манчестер Юнайтед» с 1990 по 2014 год. Вместе с английским клубом валлиец 13 раз выигрывал английскую Премьер-лигу, четырежды становился обладателем Кубка Англии, а также дважды выигрывал Лигу чемпионов. Также Гиггз играл за национальную команду Уэльса с 1991 по 2007 год.
Гиггз завершил карьеру игрока в 2014 году, после чего работал в тренерском штабе «Манчестер Юнайтед». В 2018 году Гиггз был назначен на пост главного тренера сборной Уэльса.
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