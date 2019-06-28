Экс-игрок «Ливерпуля» и «Ромы» Аквилани завершил карьеру

Полузащитник Альберто Аквилани на своей странице в «Инстаграме» объявил о завершении карьеры профессионального футболиста.

«После периода размышлений пришёл к решению повесить бутсы на гвоздь. Я потратил время, чтобы принять это решение. Несмотря на множество предложений, понял, что пора завершить карьеру», — написал 34-летний итальянец.

Аквилани — воспитанник «Ромы». За основную команду римлян он выступал с 2002 по 2009 год. Хавбек защищал также цвета «Триестины», «Ливерпуля», «Ювентуса», «Милана», «Фиорентины», лиссабонского «Спортинга», «Пескары», «Сассуоло» и «Лас-Пальмаса». В составе национальной команды Италии Альберто играл с 2006 по 2014 год.

В активе Аквилани два Кубка и один Суперкубок Италии. Все три трофея он завоевал в составе «Ромы».