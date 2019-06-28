Экс-игрок «Ливерпуля» и «Ромы» Аквилани завершил карьеру

Полузащитник Альберто Аквилани на своей странице в «Инстаграме» объявил о завершении карьеры профессионального футболиста.
«После периода размышлений пришёл к решению повесить бутсы на гвоздь. Я потратил время, чтобы принять это решение. Несмотря на множество предложений, понял, что пора завершить карьеру», — написал 34-летний итальянец.
Аквилани — воспитанник «Ромы». За основную команду римлян он выступал с 2002 по 2009 год. Хавбек защищал также цвета «Триестины», «Ливерпуля», «Ювентуса», «Милана», «Фиорентины», лиссабонского «Спортинга», «Пескары», «Сассуоло» и «Лас-Пальмаса». В составе национальной команды Италии Альберто играл с 2006 по 2014 год.
В активе Аквилани два Кубка и один Суперкубок Италии. Все три трофея он завоевал в составе «Ромы».
- 28 июня 2019
-
20:42
-
20:37
-
20:13
-
19:59
-
19:47
-
19:44
-
19:21
-
19:13
-
19:00
-
18:49
-
18:42
-
18:27
-
18:21
-
18:01
-
18:00
-
17:44
-
17:37
-
17:20
-
17:14
-
17:10
-
17:07
-
16:44
-
16:41
-
16:23
-
16:20
-
16:08
-
16:08
-
15:54
-
15:48
-
15:35
-
15:23
-
15:05
-
14:54
-
14:43
-
14:28