Главный тренер «Новосибирска» Чугайнов: будем экономить деньги
Главный тренер «Новосибирска» Игорь Чугайнов рассказал о бюджете клубе, который составляет 45 млн рублей.
«Абсолютно свободно чувствую себя с нынешним бюджетом. Ранее были озвучены цифры: у нас осталось 17 %, которые остались с начала этого года от предыдущей новосибирской команды. Но, если данные финансы разумно использовать, то я думаю, что нам должно хватить для решения задач. Ребята должны отказываться от каких-то дополнительных средств, для того чтобы добиться результата. Поэтому мы будем экономить деньги», — приводит слова Чугайнова Transfermarkt.
«Новосибирск» был создан этим летом после того, как существование прекратила «Сибирь». В следующем сезоне команда будет выступать в зоне «Восток» Профессиональной футбольной лиги.
Гендиректор «Сибири»: история клуба закончена, о долгах говорить не хотели бы
- 28 июня 2019
-
20:42
-
20:37
-
20:13
-
19:59
-
19:47
-
19:44
-
19:21
-
19:13
-
19:00
-
18:49
-
18:42
-
18:27
-
18:21
-
18:01
-
18:00
-
17:44
-
17:37
-
17:20
-
17:14
-
17:10
-
17:07
-
16:44
-
16:41
-
16:23
-
16:20
-
16:08
-
16:08
-
15:54
-
15:48
-
15:35
-
15:23
-
15:05
-
14:54
-
14:43
-
14:28
Партнерский контент