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Главный тренер «Новосибирска» Чугайнов: будем экономить деньги

Главный тренер «Новосибирска» Чугайнов: будем экономить деньги
Футбол / ПФЛ - Второй дивизион 0

Главный тренер «Новосибирска» Игорь Чугайнов рассказал о бюджете клубе, который составляет 45 млн рублей.

«Абсолютно свободно чувствую себя с нынешним бюджетом. Ранее были озвучены цифры: у нас осталось 17 %, которые остались с начала этого года от предыдущей новосибирской команды. Но, если данные финансы разумно использовать, то я думаю, что нам должно хватить для решения задач. Ребята должны отказываться от каких-то дополнительных средств, для того чтобы добиться результата. Поэтому мы будем экономить деньги», — приводит слова Чугайнова Transfermarkt.

«Новосибирск» был создан этим летом после того, как существование прекратила «Сибирь». В следующем сезоне команда будет выступать в зоне «Восток» Профессиональной футбольной лиги.

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