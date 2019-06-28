Главный тренер «Новосибирска» Чугайнов: будем экономить деньги

Главный тренер «Новосибирска» Игорь Чугайнов рассказал о бюджете клубе, который составляет 45 млн рублей.

«Абсолютно свободно чувствую себя с нынешним бюджетом. Ранее были озвучены цифры: у нас осталось 17 %, которые остались с начала этого года от предыдущей новосибирской команды. Но, если данные финансы разумно использовать, то я думаю, что нам должно хватить для решения задач. Ребята должны отказываться от каких-то дополнительных средств, для того чтобы добиться результата. Поэтому мы будем экономить деньги», — приводит слова Чугайнова Transfermarkt.

«Новосибирск» был создан этим летом после того, как существование прекратила «Сибирь». В следующем сезоне команда будет выступать в зоне «Восток» Профессиональной футбольной лиги.