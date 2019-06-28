Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0)
Главная / Футбол / Новости /

«Японский Месси» будет получать в «Реале» в 5 раз больше, чем предлагала «Барса»

«Японский Месси» будет получать в «Реале» в 5 раз больше, чем предлагала «Барса»
Футбол / Испания 0

Стали известны финансовые подробности контракта мадридского «Реала» с полузащитником Такефусой Кубо, которого часто называют «японским Месси».

Кубо, являющийся воспитанником «Барселоны», будет зарабатывать в «Реале» € 1,2 млн в год после вычета налогов. Каталонский клуб тоже хотел заполучить 18-летнего игрока, но предложил ему практически в пять раз меньше — € 250 тыс. в год, сообщает AS.

С 2016 по 2019 год Такефуса выступал за основную команду «Токио». В сезоне-2018/19 он забил 5 голов и отдал 4 результативные передачи в 16 матчах во всех турнирах. Этим летом полузащитник дебютировал в составе сборной Японии.

В следующей кампании Кубо будет выступать за «Реал Кастилью» в Сегунде B — третьем по силе дивизионе Испании. Ранее резервную команду «сливочных» возглавил легендарный игрок клуба Рауль Гонсалес.

Азмун попал на карту «24 новых Месси», составленную The Sun
Комментарии (0)
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент