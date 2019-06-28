«Японский Месси» будет получать в «Реале» в 5 раз больше, чем предлагала «Барса»

Стали известны финансовые подробности контракта мадридского «Реала» с полузащитником Такефусой Кубо, которого часто называют «японским Месси».
Кубо, являющийся воспитанником «Барселоны», будет зарабатывать в «Реале» € 1,2 млн в год после вычета налогов. Каталонский клуб тоже хотел заполучить 18-летнего игрока, но предложил ему практически в пять раз меньше — € 250 тыс. в год, сообщает AS.
С 2016 по 2019 год Такефуса выступал за основную команду «Токио». В сезоне-2018/19 он забил 5 голов и отдал 4 результативные передачи в 16 матчах во всех турнирах. Этим летом полузащитник дебютировал в составе сборной Японии.
В следующей кампании Кубо будет выступать за «Реал Кастилью» в Сегунде B — третьем по силе дивизионе Испании. Ранее резервную команду «сливочных» возглавил легендарный игрок клуба Рауль Гонсалес.
- 28 июня 2019
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