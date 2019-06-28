Матч женской сборной Англии на ЧМ-2019 посмотрело рекордное число зрителей

В матче 1/4 финала чемпионата мира 2019 года среди женских сборных Норвегия встречалась с Англией. Игра состоялась на стадионе «Стад Осеан» в Гавре и завершилась победой английской сборной со счётом 3:0.



Как сообщает BBC, за ходом встречи по телевизору в Великобритании следили 7,6 млн зрителей. Это составило 38,6% от общей доступной аудитории и превзошло прежний рекорд женской сборной Англии по количеству зрителей. Прежний рекорд, а именно 6,9 млн зрителей, был установлен 23 июня текущего года во время встречи сборной Англии с Камеруном (3:0).



В полуфинальном матче чемпионата мира 2019 года среди женских команд сборная Англии сыграет с победителем противостояния Франция — США. Игра 1/2 финала турнира пройдёт во вторник, 2 июля.



