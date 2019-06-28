Сборная Марокко обыграла Кот-д'Ивуар в матче Кубка африканских наций

В матче 2-го тура группового этапа Кубка африканских наций сборная Марокко встречалась с национальной командой Кот-д'Ивуара. Игра состоялась на стадионе «Аль-Салам» в Каире и завершилась со счётом 1:0 в пользу марокканской команды.



Автором единственного гола встречи стал нападающий сборной Марокко Юссеф Эн-Несири, который отправил мяч в ворота национальной команды Кот-д'Ивуара на 23-й минуте.



Сборная Марокко набрала 6 очков и занимает 1-е место в турнирной таблице группы D. Кот-д'Ивуар (3) — на 2-м месте. Соперниками сборных на групповом этапе турнира являются национальные команды Намибии и Южной Африки. В следующем туре сборная Марокко проведёт матч с Южной Африкой, а национальная команда Кот-д'Ивуара сыграет с Намибией.