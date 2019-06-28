Бистрович присоединился к ЦСКА на сборе в Австрии

Полузащитник ЦСКА Кристиян Бистрович присоединился к московской команде на сборах в Австрии сегодня, 28 июня, вечером, сообщает пресс-служба «армейцев».



На данный момент в рамках сбора «армейцы» принимают участие в Кубке Париматч Премьер. Ранее подопечные Виктора Гончаренко уступили «Краснодару» (0:1) в матче 1-го тура соревнования. ЦСКА встретится также со «Спартаком» (30 июня) и «Ростовом» (3 июля).

Фото доступно на странице ЦСКА в «Твиттере».

Бистрович выступает в составе московского ЦСКА с января 2018 года. В минувшем сезоне 21-летний хорватский полузащитник принял участие в 20 матчах за «армейцев» в Российской Премьер-Лиге, отметился 2 забитыми мячами, а также отдал результативную передачу.