Бистрович присоединился к ЦСКА на сборе в Австрии
Полузащитник ЦСКА Кристиян Бистрович присоединился к московской команде на сборах в Австрии сегодня, 28 июня, вечером, сообщает пресс-служба «армейцев».
На данный момент в рамках сбора «армейцы» принимают участие в Кубке Париматч Премьер. Ранее подопечные Виктора Гончаренко уступили «Краснодару» (0:1) в матче 1-го тура соревнования. ЦСКА встретится также со «Спартаком» (30 июня) и «Ростовом» (3 июля).
Фото доступно на странице ЦСКА в «Твиттере».
Бистрович выступает в составе московского ЦСКА с января 2018 года. В минувшем сезоне 21-летний хорватский полузащитник принял участие в 20 матчах за «армейцев» в Российской Премьер-Лиге, отметился 2 забитыми мячами, а также отдал результативную передачу.
- 28 июня 2019
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