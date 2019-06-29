Голкипер «Оренбурга» Фролов перешёл в «Сочи»

Вратарь «Оренбурга» Евгений Фролов стал игроком «Сочи», сообщает пресс-служба сочинского клуба. Контракт 31-летнего голкипера с «Сочи» рассчитан на 2 года.

Фото доступно на странице «Сочи» в «Твиттере».

Фролов выступал в составе «Оренбурга» с 2017 года. В минувшем сезоне голкипер принял участие в 22 матчах Российской Премьер-Лиги, в шести из которых оставил ворота своей команды в неприкосновенности. Фролов выступал также за такие клубы, как «Динамо», «Торпедо», «Мордовия», «Кубань» и «Балтика».

Напомним, «Сочи» набрал 69 очков и занял 2-е место в турнирной таблице Футбольной национальной лиги по итогам сезона-2018/19, уступив «Тамбову». Таким образом, сочинская команда вышла в Российскую Премьер-Лигу, где выступит в предстоящем сезоне.