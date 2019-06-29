Голкипер «Оренбурга» Фролов перешёл в «Сочи»
Вратарь «Оренбурга» Евгений Фролов стал игроком «Сочи», сообщает пресс-служба сочинского клуба. Контракт 31-летнего голкипера с «Сочи» рассчитан на 2 года.
Фото доступно на странице «Сочи» в «Твиттере».
Фролов выступал в составе «Оренбурга» с 2017 года. В минувшем сезоне голкипер принял участие в 22 матчах Российской Премьер-Лиги, в шести из которых оставил ворота своей команды в неприкосновенности. Фролов выступал также за такие клубы, как «Динамо», «Торпедо», «Мордовия», «Кубань» и «Балтика».
Напомним, «Сочи» набрал 69 очков и занял 2-е место в турнирной таблице Футбольной национальной лиги по итогам сезона-2018/19, уступив «Тамбову». Таким образом, сочинская команда вышла в Российскую Премьер-Лигу, где выступит в предстоящем сезоне.
- 29 июня 2019
-
01:06
-
00:54
-
00:44
-
00:40
-
00:37
-
00:28
-
00:15
-
00:06
-
00:01
- 28 июня 2019
-
23:57
-
23:36
-
23:28
-
22:52
-
22:36
-
22:34
-
22:14
-
22:14
-
21:58
-
21:30
-
21:24
-
21:17
-
21:02
-
20:42
-
20:37
-
20:13
-
19:59
-
19:47
-
19:44
-
19:21
-
19:13
-
19:00
-
18:49
-
18:42
-
18:27
-
18:21
Партнерский контент