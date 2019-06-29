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Айртон тренировался в общей группе «Спартака», Шитов получил травму

Айртон тренировался в общей группе «Спартака», Шитов получил травму
Футбол / РПЛ 0

В пятницу, 28 июня, «Спартак» провёл две тренировки на сборе в Австрии, сообщается на официальном сайте красно-белых.

Два интенсивных командных занятия завершились двусторонней игрок на ограниченном участке поле. Вместе с командой участие в тренировке принимал защитник Айртон Лукас, который ранее получил ушиб голеностопа в матче 1-го тура Кубка Париматч Премьер с «Ростовом» (0:2). Накануне Айртон занимался в тренажёрном зале под присмотром тренера по реабилитации. Голкипер «Спартака» Антон Шитов получил повреждение связок левого голеностопного сустава во время утренней тренировки и, вероятнее всего, не сможет участвовать в тренировках до конца сбора в Австрии.

В субботу, 29 июня, команда Олега Кононова проведёт две тренировки, а 30 июня «Спартаку» предстоит сыграть с московским ЦСКА в рамках 2-го тура международного соревнования в Австрии.

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