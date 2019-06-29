Глушаков склоняется к подписанию контракта с «Ахматом»

Как стало известно «Чемпионату», «Ахмат» предложил полузащитнику Денису Глушакову контракт на один год с зарплатой € 1 млн. 32-летний игрок склоняется к тому, чтобы принять предложение грозненского клуба.
Предыдущей командой Глушакова был московский «Спартак», за который он выступал с 2013 по 2019 год. До перехода в стан красно-белых российский хавбек защищал цвета иркутской «Звезды», СКА из Ростова-на-Дону, а также столичных «Локомотива» и «Ники».
В минувшем сезоне Денис записал в актив 3 гола в 18 матчах Российской Премьер-Лиги. В Кубке России, Лиге Европы и Лиге чемпионов футболист в общей сложности принял участие в 7 встречах, но не отметился ни забитыми мячами, ни результативными передачами.
Посмотреть список летних трансферов клубов Премьер-Лиги можно на «Чемпионате».
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