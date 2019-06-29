«Боруссия» Д объявила о возвращении Хуммельса

Центральный защитник Матс Хуммельс официально стал игроком дортмундской «Боруссии». Пресс-служба «шмелей» объявила о переходе 30-летнего немца из мюнхенской «Баварии» на странице клуба в «Инстаграме».
«Боруссия» и «Бавария» не разглашают финансовые условия сделки. По информации СМИ, приобретение Хуммельса обошлось дортмундцам в € 20 млн. Соглашение между клубами предполагает также выплату бонусов.
Фото можно посмотреть на странице «Боруссии» в «Инстаграме».
Ранее Матс выступал за «Боруссию» с января 2008 года по июнь 2016-го. Последние три сезона защитник провёл в «Баварии», которой помог трижды стать чемпионом немецкой Бундеслиги, а также выиграть один Кубок и три Суперкубка Германии.
Напомним, «Боруссия» завершила минувшую кампанию на втором месте в турнирной таблице Бундеслиги, уступив «Баварии» всего два очка.
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