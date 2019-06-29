Суарес — о влиянии Месси на состав сборной: в «Барселоне» он не говорит ни слова

Нападающий «Барселоны» и сборной Уругвая Луис Суарес отверг обвинения в адрес Лионеля Месси, которого часто упрекают в излишнем влиянии на определение состава сборной Аргентины.



«В «Барселоне» Месси не говорит ни слова. Ни о тренере, ни об игроке, ничего. Уверен, в сборной Аргентины то же самое. Были тренеры, которые спрашивали его о чем-то, но он отвечал: «Нет, не спрашивайте у меня ничего, принимайте решение самостоятельно».



Мы много говорим об этих вещах, и, конечно, это обижает его как человека. Он гордится тем, что хочет показать, что может продолжать играть в сборной и не сдаваться. Он будет продолжать идти, пока не выиграет что-то», – сказал Суарес.

Напомним, сборная Аргентины вышла в полуфинал Кубка Америки, где 3 июля сыграет со сборной Бразилии.