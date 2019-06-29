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Сборная Чили обыграла Колумбию по пенальти и вышла в 1/2 финала Кубка Америки

Сборная Чили обыграла Колумбию по пенальти и вышла в 1/2 финала Кубка Америки
Футбол / Южная Америка 0

В Сан-Паулу на стадионе «Арена Сан-Паулу — Коринтианс» состоялся третий матч 1/4 финала Кубка Америки — 2019 между сборными Колумбии и Чили. Встречу обслуживал аргентинский арбитр Нестор Питана. Игра завершилась победой чилийцев по пенальти.

Основное время закончилось вничью 0:0. В каждом из таймов после просмотра видеоповторов судья отменял гол, забитый чилийцами. В первом тайме из-за офсайда, в который попал Алексис Санчес, отменили гол Чарлеса Арангиса. Во второй половине игры не засчитали гол Артуро Видаля, который добил мяч в ворота после попадания его в руку защитника чилийцев Гильермо Марипана. В послематчевой серии пенальти удачливей оказались чилийцы. Решающий пенальти реализовал Алексис Санчес.

Обыграв Колумбию, национальная команда Чили стала третьим полуфиналистом Кубка Америки вслед за сборными Бразилии и Аргентины. Следующим соперником чилийцев станет победитель пары Уругвай — Перу.

Кубок Америки. 1/4 финала
29 июня 2019, суббота. 02:20 МСК
Колумбия
0 : 0
4 : 5
Чили
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