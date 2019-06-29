Месси: это не лучший Кубок Америки для меня

Капитан сборной Аргентины Лионель Месси назвал своё выступление на Кубке Америки, который проходит в Бразилии, не самым лучшим. Нападающий прокомментировал победу своей команды над Венесуэлой (2:0) в четвертьфинале турнира.

«Это не лучший Кубок Америки для меня, я не играю так, как ожидал. Но важно, что мы выиграли. Знали, что Венесуэла будет играть от обороны и искать счастья в контратаке. Одержать победу в турнире может каждая из команд, мы сделали ещё один шаг. Есть ещё много вещей, на которые нам стоит обратить внимание. С первого дня сказал, что у нас есть группа очень хороших парней. На человеческом уровне мы все дружим, стараемся быстро адаптироваться», — приводит слова Месси TyC Sports.