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Спортивный директор «Боруссии» Д недоволен календарём Бундеслиги

Спортивный директор «Боруссии» Д недоволен календарём Бундеслиги
Футбол / Германия 0

Спортивный директор дортмундской «Боруссии» Михаэль Цорк подверг критике календарь нового сезона Бундеслиги.

В первом круге «Боруссия» после каждого из матчей группового этапа Лиги чемпионов в национальном чемпионате сыграет в гостях с сильными соперниками. «Бавария» в этих же случаях будет играть на своём поле.

«Как создатели календаря могут считать его сбалансированным? После каждого матча Лиги чемпионов мы будем играть в гостях в Бундеслиге. Каждый, кто знаком со стрессом из-за соревнований и организации выездных матчей, понимает, что я имею в виду», — приводит слова Цорка Ruhr Nachrichten.

В сезоне-2019/20 дортмунская «Боруссия» стартует в Бундеслиге домашним матчем с «Аугсбургом». Матч состоится 17 августа.

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