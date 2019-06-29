Черышев: мой трансфер в «Валенсию» практически согласован

Вингер «Валенсии» Денис Черышев, права на которого принадлежат «Вильярреалу», сообщил, что его переход в стан «летучих мышей» на постоянной основе практически согласован.

«Мой трансфер практически согласован. Участие в Лиге чемпионов — это вызов для меня. Марселино — тот тренер, который сделал на меня ставку. Это большой шаг в карьере. Я уже почти не испытываю дискомфорта в колене. Сейчас у меня начинается второй этап восстановления после травмы. Начну работать на поле. Рассчитываю помочь команде уже со старта сезона», — цитирует Черышева El Mundo Deportivo.

Черышев выступал за «Валенсию» в минувшем сезоне на правах аренды. Футболист провёл за «летучих мышей» 41 матч, забил 4 гола и отдал 5 голевых передач в турнирах на клубном уровне. Контракт игрока с «Вильярреалом» рассчитан до лета 2021 года. В настоящее время вингер восстанавливается после травмы колена.