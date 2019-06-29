Черышев: мой трансфер в «Валенсию» практически согласован

Вингер «Валенсии» Денис Черышев, права на которого принадлежат «Вильярреалу», сообщил, что его переход в стан «летучих мышей» на постоянной основе практически согласован.
«Мой трансфер практически согласован. Участие в Лиге чемпионов — это вызов для меня. Марселино — тот тренер, который сделал на меня ставку. Это большой шаг в карьере. Я уже почти не испытываю дискомфорта в колене. Сейчас у меня начинается второй этап восстановления после травмы. Начну работать на поле. Рассчитываю помочь команде уже со старта сезона», — цитирует Черышева El Mundo Deportivo.
Черышев выступал за «Валенсию» в минувшем сезоне на правах аренды. Футболист провёл за «летучих мышей» 41 матч, забил 4 гола и отдал 5 голевых передач в турнирах на клубном уровне. Контракт игрока с «Вильярреалом» рассчитан до лета 2021 года. В настоящее время вингер восстанавливается после травмы колена.
- 29 июня 2019
-
10:17
-
10:15
-
10:06
-
09:59
-
09:52
-
09:43
-
09:33
-
09:19
-
09:16
-
06:36
-
05:20
-
04:55
-
04:36
-
03:50
-
03:00
-
02:43
-
02:20
-
02:00
-
01:40
-
01:06
-
00:54
-
00:44
-
00:40
-
00:37
-
00:28
-
00:15
-
00:06
-
00:01
- 28 июня 2019
-
23:57
-
23:36
-
23:28
-
22:52
-
22:36
-
22:34
-
22:14