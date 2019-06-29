Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0)
Главная / Футбол / Новости /

Бэйл может отправиться на предсезонный сбор «Реала»

Бэйл может отправиться на предсезонный сбор «Реала»
Футбол / Испания 0

Мадридский «Реал» не может продать валлийского нападающего Гарета Бэйла из-за отсутствия предложений, утверждает Mundo Deportivo со ссылкой на Goal.

В связи с этим главный тренер «Королевского клуба» Зинедин Зидан может взять футболиста на предсезонный сбор, который начнётся 8 июля. При этом «Реал» все ещё надеется продать игрока. В Мадриде уверены, что форвард по-прежнему обладает высокой рыночной стоимостью.

В минувшем сезоне 29-летний Бэйл принял участие в 29 матчах испанского национального чемпионата (21 — в основном составе), в которых стал автором восьми забитых мячей (1 — с пенальти), отдал три результативные передачи, а также получил четыре жёлтые карточки. Контракт игрока с клубом действует до лета 2022 года.

Агент: я скорее выиграю королевские скачки, чем Бэйл уйдёт в аренду
Комментарии (0)
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент