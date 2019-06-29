«ПСЖ» готов снизить цену на Неймара

«Пари-Сен-Жермен» готов пересмотреть сумму, за которую готов расстаться с форвардом Неймаром, сообщает Le Parisien.

По информации источника, парижане планировали получить с продажи бразильца не менее € 300 млн. Сейчас же чемпион Франции готов продать 27-летнего нападающего за € 222 млн, потраченные клубом на его покупку у «Барселоны» летом 2017 года.

Напомним, в ходе пребывания Неймара в парижском клубе в СМИ неоднократно появлялась информация, что он не чувствует себя счастливым в команде и хочет вернуться в Испанию. В минувшем сезоне на клубном уровне бразилец сыграл 28 матчей. На счету нападающего 23 забитых мяча и 13 результативных передач. Контракт футболиста с «ПСЖ» рассчитан до лета 2022 года.