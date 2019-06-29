Месси: в матче Бразилия — Аргентина сложно назвать фаворита

Капитан сборной Аргентины Лионель Месси раскритиковал состояние газонов на бразильских стадионах, которые принимают Кубок Америки, и высказался о предстоящем матче с хозяевами турнира в полуфинале.

«Состояние газонов — это позор, правда. На таких полях мяч выглядит, как кролик, прыгающий из одной стороны в другую. Мяч сложно контролировать, но мы должны адаптироваться к этому. Трудно сказать, кто фаворит в паре Бразилия — Аргентина. Все команды на турнире находятся примерно на одном уровне. Бразилия играет дома и хочет показать, чего она стоит, перед своими фанатами. Будет конкурентная игра», — приводит слова Месси A Bola.

Матч 1/2 финала Кубка Америки Бразилия — Аргентина состоится в Белу-Оризонти на стадионе «Минейрао» 3 июля. Начало встречи — в 3:30 мск.