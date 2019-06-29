Сутормин в ближайшее время пройдёт медосмотр для «Рубина»

Как стало известно «Чемпионату», полузащитник «Оренбурга» Алексей Сутормин близок к переходу в «Рубин».

В ближайшее время хавбек пройдёт медицинское обследование и подпишет контракт с казанским клубом. Ранее сообщалось, что игроком интересуется «Зенит».

25-летний Сутормин является воспитанником «Зенита». В минувшем сезоне футболист принял участие в 29 матчах Российской Премьер-Лиги и записал на свой счёт 8 голов (2 — с пенальти) и одну результативную передачу, а также получил 7 жёлтых карточек. Также в активе хавбека 2 игры в Кубке России, где он стал автором 1 гола с пенальти и дважды был наказан «горчичником». Ранее выступал за астраханский «Волгарь» и московский «Строгино».

Сутормин вызывался в сборную России на отборочные матчи ЧЕ-2020 с Сан-Марино (9:0) и Кипром (1:0), но на поле не выходил.