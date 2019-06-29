Черчесов посетил тренировку ЦСКА на сборе в Австрии

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов посетил тренировку московского ЦСКА, который проводит предсезонный сбор в Австрии.

«Много молодёжи, радует, что они в команде, тренируются, изнутри и снаружи смотрят большой футбол. Мне понравилось, всё живо, игроки отдавались полностью, слушали, что говорят тренеры», — приводятся слова Черчесова в официальном «твиттере» «армейского» клуба.

На данный момент на сборе «армейцы» принимают участие в Кубке Париматч Премьер. Ранее подопечные Виктора Гончаренко уступили «Краснодару» (0:1) в матче 1-го тура соревнований. ЦСКА встретится также со «Спартаком» (30 июня) и «Ростовом» (3 июля).

В минувшем сезоне ЦСКА финишировал на четвёртом месте в Российской Премьер-Лиге и завоевал путёвку в групповой этап Лиги Европы-2019/20.