Черчесов посетил тренировку ЦСКА на сборе в Австрии

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов посетил тренировку московского ЦСКА, который проводит предсезонный сбор в Австрии.
«Много молодёжи, радует, что они в команде, тренируются, изнутри и снаружи смотрят большой футбол. Мне понравилось, всё живо, игроки отдавались полностью, слушали, что говорят тренеры», — приводятся слова Черчесова в официальном «твиттере» «армейского» клуба.
На данный момент на сборе «армейцы» принимают участие в Кубке Париматч Премьер. Ранее подопечные Виктора Гончаренко уступили «Краснодару» (0:1) в матче 1-го тура соревнований. ЦСКА встретится также со «Спартаком» (30 июня) и «Ростовом» (3 июля).
В минувшем сезоне ЦСКА финишировал на четвёртом месте в Российской Премьер-Лиге и завоевал путёвку в групповой этап Лиги Европы-2019/20.
- 29 июня 2019
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