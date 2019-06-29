Отменённые голы Арангиса и Видаля — в видеообзоре матча Колумбия — Чили

Сборная Чили, обыграв национальную команду Колумбии в серии пенальти, стала третьим полуфиналистом Кубка Америки, который принимает Бразилия.
Основное время матча, который проходил в Сан-Паулу на стадионе «Арена Сан-Паулу — Коринтианс», завершилось вничью — 0:0. Чилийцам удалось дважды поразить ворота соперника, однако оба гола были отменены главным арбитром встречи Нестором Питаной после просмотра видеоповторов. В первом случае он не засчитал результативный удар Чарлеса Арангиса из-за офсайда у Алексиса Санчеса. Во втором эпизоде Артуро Видаль поразил ворота колумбийцев после игры рукой партнёра по команде — Гильермо Марипана. Решающий пенальти в составе сборной Чили реализовал Санчес.
В полуфинале турнира чилийцы сыграют с победителем пары Уругвай — Перу.
- 29 июня 2019
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