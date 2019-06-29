Липпи: де Лигт может стать лучшим трансфером «Ювентуса»

Бывший наставник «Ювентуса» Марчелло Липпи поделился мнением о защитнике «Аякса» Матейсе де Лигте, который может перейти в туринский клуб.

«Де Лигт может стать лучшим трансфером „Ювентуса“. Он физически силён и обладает отличным футбольным интеллектом. Также он хорошо подкован технически и забивает много голов.



Нет необходимости сравнивать де Лигта с другими игроками. Но я видел множество великих футболистов, таких как Алессандро Неста, Франко Барези, Паоло Мальдини, Чиро Феррара, Фабио Каннаваро и Марко Матерацци. Но никогда не видел подобного в таком возрасте.



С де Лигтом „Ювентус“ прибавит в качестве. Они смогут достичь любой цели, даже успеха в Лиге чемпионов», — приводит слова Липпи Football Italia со ссылкой на Tuttosport.