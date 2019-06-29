Сегодня «Ахмат» объявил о подписании контракта с бывшим полузащитником «Спартака» Денисом Глушаковым. Стороны заключили соглашение по схеме «1+1». В связи с этим «Чемпионат» предлагает ответить на вопрос: «Чего добьётся Глушаков в Грозном?».
Принять участие в голосовании можно на PlayBuzz.
32-летний Глушаков выступал за «Спартак» с 2013 по 2019 год. В минувшем сезоне Денис записал в актив 3 гола в 18 матчах Российской Премьер-Лиги. В Кубке России, Лиге Европы и Лиге чемпионов футболист в общей сложности принял участие в 7 встречах, но не отметился ни забитыми мячами, ни результативными передачами.
До перехода в стан красно-белых российский хавбек защищал цвета иркутской «Звезды», СКА из Ростова-на-Дону, а также столичных «Локомотива» и «Ники».
- 29 июня 2019
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