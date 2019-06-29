Лэмпард начнёт подготовку «Дерби» к сезону, но продолжит переговоры с «Челси»

Главный тренер «Дерби Каунти» Фрэнк Лэмпард все ещё не договорился с «Челси», утверждает The Sun.
По данным источника, специалист прибудет в расположение «Дерби Каунти», чтобы начать подготовку к новому сезону. При этом его переговоры с «Челси» продолжаются.
Ранее сообщалось, что зарплата Лэмпарда в «Челси» может составить около € 4,5 млн в год. При этом «Челси» придётся выплатить «Дерби Каунти» компенсацию в размере € 4,5 млн за досрочный разрыв контракта с Лэмпардом.
40-летний специалист начал тренерскую карьеру в конце мая 2018 года. В его дебютном сезоне в качестве наставника «Дерби Каунти» занял шестое место в турнирной таблице английского Чемпионшипа. Команда дошла до финала плей-офф за право выступить в АПЛ, где уступила «Астон Вилле» (1:2).
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