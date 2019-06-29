Сутормин сегодня станет игроком «Рубина» и подпишет с клубом 4-летний контракт

Как стало известно «Чемпионату», полузащитник «Оренбурга» Алексей Сутормин должен сегодня завершить переход в «Рубин».

Футболист подпишет с казанским клубом контракт сроком на 4 года.

Сутормин является воспитанником «Зенита». В минувшем сезоне 25-летний хавбек принял участие в 29 матчах Российской Премьер-Лиги и записал на свой счёт 8 голов (2 — с пенальти) и одну результативную передачу, а также получил 7 жёлтых карточек. Также в активе полузащитника 2 игры в Кубке России, где он стал автором 1 гола с пенальти и дважды был наказан «горчичником». Ранее он выступал за астраханский «Волгарь» и московский «Строгино».



Сутормин вызывался в сборную России на отборочные матчи ЧЕ-2020 с Сан-Марино (9:0) и Кипром (1:0), но на поле не выходил.