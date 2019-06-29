Азмун: хочу, чтобы Дзюба играл лучше Роналду

Форвард «Зенита» Сердар Азмун сделал выбор между партнёром по атаке в клубе Артёмом Дзюбой и нападающим «Ювентуса» Криштиану Роналду.

«Дзюба или Роналду? Дзюба — мой очень-очень хороший друг. Я его очень люблю и хочу, чтобы он играл лучше, чем Роналду. И не только я — моя семья тоже его очень любит. Но если сравнивать Дзюбу и Роналду по игровым качествам, то выберу, конечно, Криштиану», — приводит слова Азмуна Sport24.

Азмун перешёл в «Зенит» зимой этого года из «Рубина». Трансфер иранского футболиста обошёлся сине-бело-голубым в € 12 млн. В составе петербургского клуба во второй части сезона нападающий сыграл 16 матчей. На счету 24-летнего нападающего 12 результативных ударов и 3 голевые передачи.