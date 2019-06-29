«ПСЖ» хочет купить Бонуччи

«Пари Сен-Жермен» проявляет интерес к защитнику «Ювентуса» Леонардо Бонуччи, утверждает Football Italia со ссылкой на La Gazzetta dello Sport.

По данным источника, представители «ПСЖ» уже связывались с агентом игрока, чтобы узнать о возможности его трансфера. Место Бонуччи в основном составе «Ювентуса» может оказаться под угрозой, если туринский клуб купит защитника «Аякса» Матейса де Лигта. Кроме того новому главному тренеру «Ювентуса» Маурицио Сарри нравится защитник туринцев Даниэль Ругани, с которым он ранее работал в «Эмполи».

32-летний Бонуччи выступает за «Ювентус» с 2010 года. Летом 2017 года он перешёл в «Милан» за € 42 млн, но через год вернулся в туринский клуб за € 35 млн. В минувшем сезоне он провёл 29 матчей в Серии А и забил три гола.