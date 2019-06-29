Каррера может стать главным тренером ПАОКа

Бывший главный тренер «Спартака» Массимо Карррера может получить работу в греческом ПАОКе, сообщает Sport24.

Руководство клуба из города Салоники рассматривает итальянского специалиста в качестве замены нынешнему наставнику команды Рэзвану Луческу.

Минувший сезон ПАОК под руководством сына бывшего главного тренера «Зенита» Мирчи Луческу завершил с двумя выигранными трофеями — команда стала чемпионом Греции и завоевала национальный кубок.

Напомним, Каррера возглавлял «Спартак» в период с 2016 по 2018 год. Под его руководством московский клуб в первом же сезоне стал чемпионом России, завоевав золотые медали впервые после 16-летнего перерыва, а в следующем сезоне выиграл Суперкубок России. 22 октября 2018 года итальянец был отправлен в отставку.

