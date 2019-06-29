ЦСКА согласовал аренду Шарлии со «Славен-Белупо»

Как стало известно «Чемпионату», руководство ЦСКА достигло договорённости с коллегами из клуба «Славен-Белупо» о переходе хорватского защитника Звонимира Шарлии.

«Армейский» клуб возьмёт игрока в аренду на год с правом последующего выкупа. Футболист подписал личный контракт с красно-синими перед матчем международного турнира в Австрии с «Краснодаром» (0:1), который состоялся 27 июня.

В беседе с корреспондентом «Чемпионата» агент Шарлии Вукмил Вукмилица подтвердил эту информацию, но не стал уточнять детали. Ожидается, что официально о сделке клубы объявят в ближайшее время.

В сезоне-2018/19 22-летний Шарлия принял участие в 31 матче чемпионата Хорватии и не отметился результативными действиями, получил 12 жёлтых, а также одну красную карточки. Его клуб финишировал на седьмом месте в турнирной таблице, одержав 7 побед и 16 раз сыграв вничью в 36 встречах.