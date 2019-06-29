«Зенит» разгромил «Гонвед» в контрольном матче

Петербургский «Зенит» в контрольном матче разгромил венгерский «Гонвед» со счётом 3:0. Встреча состоялась в австрийском Кирхдорфе на стадионе «Лерберг-Арена». Обслуживал матч австрийский арбитр Даниэль Брамбек.
Счёт был открыт на 21-й минуте. Автором гола стал Миха Мевля. Голевой передачей в этом эпизоде отметился Лука Джорджевич. Во втором тайме преимущество российского клуба увеличил Эрнани. Точку в матче поставил Джорджевич, реализовав 11-метровый.
Сегодня, 29 июня, «Зенит» проведёт ещё один контрольный матч. Соперником клуба станет сербская «Црвена Звезда». Начало матча — в 17:30 мск.
В минувшем сезоне «Зенит» стал чемпионом России и завоевал прямую путёвку в групповой этап Лиги чемпионов-2019/20.
Следующий сезон петербургский клуб начнёт домашним матчем с дебютантом Российской Премьер-Лиги — «Тамбовом». Встреча состоится 14 июля.
- 29 июня 2019
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