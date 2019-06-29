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«Зенит» разгромил «Гонвед» в контрольном матче

«Зенит» разгромил «Гонвед» в контрольном матче
Футбол / РПЛ 0

Петербургский «Зенит» в контрольном матче разгромил венгерский «Гонвед» со счётом 3:0. Встреча состоялась в австрийском Кирхдорфе на стадионе «Лерберг-Арена». Обслуживал матч австрийский арбитр Даниэль Брамбек.

Счёт был открыт на 21-й минуте. Автором гола стал Миха Мевля. Голевой передачей в этом эпизоде отметился Лука Джорджевич. Во втором тайме преимущество российского клуба увеличил Эрнани. Точку в матче поставил Джорджевич, реализовав 11-метровый.

Сегодня, 29 июня, «Зенит» проведёт ещё один контрольный матч. Соперником клуба станет сербская «Црвена Звезда». Начало матча — в 17:30 мск.

В минувшем сезоне «Зенит» стал чемпионом России и завоевал прямую путёвку в групповой этап Лиги чемпионов-2019/20.

Следующий сезон петербургский клуб начнёт домашним матчем с дебютантом Российской Премьер-Лиги — «Тамбовом». Встреча состоится 14 июля.

Товарищеские матчи (клубы)
29 июня 2019, суббота. 12:00 МСК
Зенит
Санкт-Петербург, Россия
3 : 0
Гонвед
Будапешт, Венгрия
1:0 – Мевля – 21, 2:0 – Эрнани – 74, 3:0 – Джорджевич – 86 (пен)
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