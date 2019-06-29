«Кайрат»: заинтересованы в участии в РПЛ, но есть вопросы

Председатель наблюдательного совета ФК «Кайрат» Кайрат Боранбаев прокомментировал слова президента ЦСКА Евгения Гинера, который предложил расширить Российскую Премьер-Лигу до 18 команд путём возможного приглашения в неё клубов из соседних стран.
«Никто не будет против участия в РПЛ. Вы представьте, в Казахстан приедут «Спартак», «Зенит» и прочие клубы. Это шаг вперёд и в плане квалификации соперников, и в плане зрительского интереса — появится больше спонсорских предложений. Ещё для нас важно то, что будет повышаться уровень казахстанских футболистов. Надеемся, сборная Казахстана будет выступать лучше и увереннее.
Но сначала нужно решить вопрос лимита. Игроки из евразийского пространства не должны считаться легионерами в России. Имею в виду граждан Армении, Казахстана, Киргизии и Беларуси. К сожалению, у нас, как и в России, есть лимит на иностранцев. Взгляните на пример Европы. Там есть лимит только на тех, кто не является гражданином ЕС. Рынок становится открытым, поэтому растёт конкуренция среди футболистов — первым делом нам нужно решить этот вопрос. Поэтому скажу так: «Кайрат» заинтересован в участии в РПЛ, но это требует обсуждения.
Например, мы можем потерять гарантированное место в еврокубках, которое стабильно занимаем, играя в Казахстане. Мне кажется, на эту тему нужно общаться с УЕФА. Увеличение квоты РПЛ в еврокубках или другие изменения — пока не могу сказать, что это может быть. Еврокубки важны, потому что они приносят деньги. Попадая в Лигу Европы, мы получаем примерно € 8 млн. Для Казахстана это очень хорошие деньги. Клубы должны переходить на коммерческие рельсы — об этом ведь и говорил Гинер, вспомнив «Кайрат» на исполкоме РФС», — сказал Боранбаев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Ерёминым.
- 29 июня 2019
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