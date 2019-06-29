Белоголовцев: Глушаков обладает бойцовскими качествами, в «Ахмате» не потеряется

Российский телеведущий и актёр Сергей Белоголовцев, болеющий за «Спартак», пожелал удачи в «Ахмате» бывшему капитану красно-белых Денису Глушакову.
«Желаю, чтобы у Дениса всё получилось в «Ахмате»! Говорить, что лучшие годы футболиста позади, неправильно. Понятно, что век спортсмена короток, но Денис обладает прекрасными бойцовскими качествами. Вполне возможно, он сделал выводы из того, что с ним было, может, стал мудрее, закалил характер.
От души желаю Глушакову стать лидером в новой команде. Хочу, чтобы он доказал себе и своим недоброжелателям, что списывать его рано. Буду переживать за Дениса гораздо больше, чем за его новую команду.
Что касается переезда в Грозный, профессиональным спортсменам привычно менять команды. Это одна из составляющих профессии футболиста. В этом плане проблем у Дениса не будет. Глушаков — лидер по натуре. Он точно не потеряется в новых условиях», — сказал Белоголовцев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Лавровой.
- 29 июня 2019
-
14:56
-
14:50
-
14:41
-
14:31
-
14:25
-
14:23
-
14:13
-
14:10
-
13:54
-
13:50
-
13:47
-
13:32
-
13:21
-
13:17
-
13:16
-
13:08
-
13:03
-
12:58
-
12:38
-
12:28
-
12:26
-
12:09
-
12:06
-
12:03
-
11:58
-
11:46
-
11:32
-
11:30
-
11:08
-
11:07
-
11:02
-
10:55
-
10:50
-
10:40
-
10:26