Ролики с непоседливым сыном Месси на трибуне стали вирусными

Капитана сборной Аргентины Лионеля Месси в матче 1/4 финала Кубка Америки с командой Венесуэлы на трибунах «Мараканы» поддерживала семья — жена Антонелла Рокуццо и сыновья.

Поведение младшего сына 32-летнего форварда во время игры было заснято на камеры. Видео с Матео Месси, который вырвал телефон у сидящего рядом мужчины, и его празднованием уже стало вирусным в Сети.

Видео доступно в «твиттере» Mateo Messi.

Матч Аргентина — Венесуэла завершился со счётом 2:0. Месси не удалось отметиться результативными действиями в этой игре. В полуфинале турнира аргентинцы встретятся с хозяевами турнира — бразильцами. Игра состоится в Белу-Оризонти на стадионе «Минейрао» 3 июля. Начало встречи — в 3:30 мск.