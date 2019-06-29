Ролики с непоседливым сыном Месси на трибуне стали вирусными
Капитана сборной Аргентины Лионеля Месси в матче 1/4 финала Кубка Америки с командой Венесуэлы на трибунах «Мараканы» поддерживала семья — жена Антонелла Рокуццо и сыновья.
Поведение младшего сына 32-летнего форварда во время игры было заснято на камеры. Видео с Матео Месси, который вырвал телефон у сидящего рядом мужчины, и его празднованием уже стало вирусным в Сети.
Видео доступно в «твиттере» Mateo Messi.
Матч Аргентина — Венесуэла завершился со счётом 2:0. Месси не удалось отметиться результативными действиями в этой игре. В полуфинале турнира аргентинцы встретятся с хозяевами турнира — бразильцами. Игра состоится в Белу-Оризонти на стадионе «Минейрао» 3 июля. Начало встречи — в 3:30 мск.
Месси: в матче Бразилия — Аргентина сложно назвать фаворита
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