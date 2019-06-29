М. Кержаков: думаю, что игроки «Зенита» выполнили весь план на сборе

Вратарь «Зенита» Михаил Кержаков прокомментировал победу команды в контрольном матче с «Гонведом» (3:0), а также подвёл итоги австрийского сбора.

«Ощущения от матча нормальные. Я соскучился по игре. Что касается капитанской повязки, это выбор тренера. Кажется, я был старше всех на поле, поэтому выбор пал на меня. Впечатления очень хорошие, наш состав, который сегодня играл, заканчивает на мажорной ноте сборы. Раз мы сыграли на ноль, значит, хорошо взаимодействовал с Мевлей и Мамманой.

Сбор прошёл хорошо. Думаю, мы выполнили весь план. Было немножко тяжеловато в связи с погодой, но в целом всё нормально. Думаю, одного сбора не мало, потому что для ребят, которые вызывались в сборные, более длинные сборы пошли бы во вред.

Жевнов разнообразил вратарские упражнения. У него с Михаилом Бирюковым очень хорошо налажена коммуникация, они работают сообща. Вратарская бригада подготовилась к сезону что надо. Очки у вратарей не были необычными, они привычны. Они не только для вратарей, но и для многих спортсменов. Эти очки способствуют развитию реакции, концентрации. Там есть разные режимы, при помощи которых мяч исчезает на короткий промежуток времени, и его сложнее поймать или отбить ногой. Интересно, специфические упражения», — передаёт слова Кержакова корреспондент «Чемпионата» Анатолий Романов.