В «Кайрате» допускают приглашение Бердыева в случае участия в РПЛ
Председатель наблюдательного совета ФК «Кайрат» Кайрат Боранбаев сообщил, что клуб заинтересован в сотрудничестве с бывшим главным тренером «Рубина» Курбаном Бердыевым.
«Курбан Бекиевич — один из лучших тренеров с постсоветского пространства. Мы для него всегда открыты, и если он решит прийти, мы будем только за. Но я прекрасно понимаю, что тренеры больше хотят работать в России. Вот если Бердыев возглавит «Кайрат», и вместе с ним он будет играть в РПЛ, тогда… Однажды он пообещал, что если и приедет в Казахстан — только в «Кайрат». Но сейчас не хочется его дёргать, знаю, что он хочет сделать небольшую паузу и отдохнуть», — сказал Боранбаев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Ерёминым.
«Кайрат»: заинтересованы в участии в РПЛ, но есть вопросы
- 29 июня 2019
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