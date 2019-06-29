В «Кайрате» допускают приглашение Бердыева в случае участия в РПЛ

Председатель наблюдательного совета ФК «Кайрат» Кайрат Боранбаев сообщил, что клуб заинтересован в сотрудничестве с бывшим главным тренером «Рубина» Курбаном Бердыевым.

«Курбан Бекиевич — один из лучших тренеров с постсоветского пространства. Мы для него всегда открыты, и если он решит прийти, мы будем только за. Но я прекрасно понимаю, что тренеры больше хотят работать в России. Вот если Бердыев возглавит «Кайрат», и вместе с ним он будет играть в РПЛ, тогда… Однажды он пообещал, что если и приедет в Казахстан — только в «Кайрат». Но сейчас не хочется его дёргать, знаю, что он хочет сделать небольшую паузу и отдохнуть», — сказал Боранбаев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Ерёминым.

