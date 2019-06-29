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«Крылья Советов» проиграли «Банику» в контрольном матче

«Крылья Советов» проиграли «Банику» в контрольном матче
Футбол / РПЛ 0

Самарские «Крылья Советов» в контрольном матче уступили чешскому «Банику» со счётом 0:1. Встреча состоялась в Словении на стадионе «Рудерсдорф».

Единственный гол был забит в концовке встречи. Победу чехам принёс гол Даме Диопа на 84-й минуте.

«Крылья Советов» – «Баник» (Острава, Чехия) – 0:1 (0:0)
Гол: Диоп, 84

«Крылья Советов»: Овсянников (Конюхов, 46), Карпов (Мияйлович, 30), Чичерин (Полуяхтов, 30), Рохель (Бурлак, 30), Антон (Смирнов, 30), Зиньковский (Гасилин, 30), Тимофеев (Зотов, 30), Комбаров (Терехов, 30), Якуба (Шейдаев, 30), Соболев (Голенков, 30), Кабутов.

В минувшем сезоне «Крылья Советов» финишировали на 13-м месте в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. В стыковых матчах за место в РПЛ самарцы победили «Нижний Новгород» (3:1, 0:1).

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