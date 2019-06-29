Гендиректор «Ахмата»: конфликты Глушакова в «Спартаке» нас не смущали

Генеральный директор «Ахмата» Ахмед Айдамиров прокомментировал подписание клубом контракта с бывшим полузащитником «Спартака» Денисом Глушаковым.

«Переговоры прошли просто. Глушаков обратился к Рашиду Рахимову. Мы общались с Денисом часа два, чтобы понять его мотивы выступать за «Ахмат», учитывая, что зарплат, как в «Спартаке», у нас и близко нет. Нас более чем устроило то, что рассказал нам Глушаков: он хочет доказать, что он футболист, что у него большая мотивация. Контракт подписан по схеме «1+1», по окончании следующего сезона садимся и, если всех всё устраивает, ещё на год продлеваем.

Конфликты Дениса нас не смущали. Везде разные ситуации, одна сторона не бывает виноватой. В любом конфликте виноваты две стороны. Мы с ним беседовали на эти темы, он рассказал свою ситуацию. Парень молодой, вешать ярлыки неправильно. Он хочет доказать, и мы ему эту возможность предоставляем», — сказал Айдамиров в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Даниилом Бороздиным.