Савиола: Неймар должен вернуться в «Барселону»

Бывший нападающий «Барселоны» Хавьер Савиола выразил мнение, что форварду «ПСЖ» Неймару нужно вернуться в каталонский клуб.
«Неймар должен вернуться. Он очень хорошо играл за «Барселону», отлично взаимодействовал с Месси и Суаресом. Не знаю, могут ли у него возникнуть проблемы с руководством клуба. Неймар является одним из лучших футболистов в мире. Такие игроки нужны, чтобы «Барселона» вернулась в число лучших.
Думаю, мы увидим улучшенную версию Неймара. Сейчас он находится в сложной ситуации, и это влияет. Но когда решит проблемы, он сможет сосредоточиться на футболе.
А если Гризманн тоже перейдёт в «Барселону»? Это будет проблемой тренера: четыре великих игрока, один или два из которых не всегда будут играть. Но, думаю, Антуану понадобится время, чтобы адаптироваться к игре с Месси. У Суареса и Неймара будет небольшое преимущество перед ним в этом отношении", — приводит слова Савиолы Sport.es.
- 29 июня 2019
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