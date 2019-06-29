«Уфа» опубликовала видеообзор матча с чемпионом Азербайджана
«Уфа» в контрольном матче уступила чемпиону Азербайджана «Карабаху». Встреча состоялась в австрийском Кёссене, где россияне проводили предсезонный сбор.
«Уфа» пропустила два гола во втором тайме, на что сумела ответить лишь одним забитым мячом. Автором гола стал Ловро Бизяк, реализовавший 11-метровый.
«Уфа» (Россия) – «Карабах» (Азербайджан) 1:2 (0:0)
Гол в составе «Уфы»: Ловро Бизяк, 75 (с пенальти)
«Уфа» (стартовый состав): Беленов, Сухов, Табидзе, Аликин, Алиев, Фомин, Ванек, Сысуев, Тилль, Игбун, Козлов
В минувшем сезоне «Уфа» заняла 14-е место в Российской Премьер-Лиге. В стыковых матчах за место в РПЛ «Уфа» одолела «Томь» (2:0, 0:1).
Видеообзор матча можно посмотреть на официальном YouTube-канале «Уфы».
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