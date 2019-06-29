Ван-Биссака — в тройке самых дорогих английских игроков в истории

Защитник Аарон Ван-Биссака перешёл из «Кристал Пэлас» в «Манчестер Юнайтед» за € 55 млн.
Таким образом, Ван-Биссака стал третьим в списке самых дорогих английских игроков в истории. Дороже, чем Ван-Биссака, обошлись только трансферы нападающего Рахима Стерлинга, который летом 2015 года перешёл в «Манчестер Сити» из «Ливерпуля» за € 63,7 млн, а также защитника Джона Стоунса, перешедшего в «Манчестер Сити» летом 2016 года из «Эвертона» за € 55,6 млн.
В пятерку самых дорогих английских игроков также входят Кайл Уолкер (из «Тоттенхэм Хотспур» в «Манчестер Сити» летом 2017 года за € 52,7 млн) и Энди Кэрролл (из «Ньюкасл Юнайтед» в «Ливерпуль» в январе 2011 года за € 41 млн).
21-летний Ван-Биссака подписал с «МЮ» пятилетний контракт с возможностью продления ещё на один год.
- 29 июня 2019
-
16:07
-
16:04
-
15:59
-
15:37
-
15:36
-
15:21
-
14:59
-
14:59
-
14:56
-
14:50
-
14:41
-
14:31
-
14:25
-
14:23
-
14:13
-
14:10
-
13:54
-
13:50
-
13:47
-
13:32
-
13:21
-
13:17
-
13:16
-
13:08
-
13:03
-
12:58
-
12:38
-
12:28
-
12:26
-
12:09
-
12:06
-
12:03
-
11:58
-
11:46
-
11:32