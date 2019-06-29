«Динамо» близко к подписанию хавбека «Ромы» Жерсона за € 10 млн

Полузащитник «Ромы» Жерсон Сантос близок к переходу в московское «Динамо», утверждает La Gazzetta dello Sport.
По информации источника, трансфер 22-летнего хавбека может быть согласован клубами уже завтра. За игрока римляне получат € 10 млн и проценты от возможной последующей перепродажи футболиста.
Минувший сезон Жерсон провёл на правах аренды в «Фиорентине». За команду из Флоренции футболист провёл 40 матчей. На его счету три забитых мяча и 4 результативные передачи. В «Рому» полузащитник перешёл летом 2016 года из «Флуминенсе». Трансфер игрока обошёлся римскому клубу в € 16,6 млн. В составе «волков» бразилец принял участие в 42 матчах, забил два мяча и сделал одну результативную передачу. Контракт хавбека с «Ромой» рассчитан до лета 2021 года.
- 29 июня 2019
-
16:07
-
16:04
-
15:59
-
15:37
-
15:36
-
15:21
-
14:59
-
14:59
-
14:56
-
14:50
-
14:41
-
14:31
-
14:25
-
14:23
-
14:13
-
14:10
-
13:54
-
13:50
-
13:47
-
13:32
-
13:21
-
13:17
-
13:16
-
13:08
-
13:03
-
12:58
-
12:38
-
12:28
-
12:26
-
12:09
-
12:06
-
12:03
-
11:58
-
11:46
-
11:32