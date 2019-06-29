Глушаков: обещаю сделать всё, чтобы «Ахмат» оказался в еврокубках

Новичок «Ахмата» полузащитник Денис Глушаков прокомментировал свой переход в грозненский клуб.
«Ахмат» — новый вызов для меня. Рад присоединиться к клубу, история которого началась в 1946 году. Клуб из Грозного ставит амбициозные цели в предстоящем сезоне, и я буду рад помочь команде в их достижении. Огромное спасибо Рамзану Ахматовичу и Магомеду Хожахмедовичу за доверие. Также хочу поблагодарить главного тренера «Ахмата» Рашида Маматкуловича, которого знаю давно. Это умнейший тренер.
Со своей стороны обещаю сделать всё, чтобы в самое ближайшее время «Ахмат» оказался в еврокубках. Сегодня присоединюсь к команде на сборах в Австрии. Многих футболистов знаю, в том числе и по играм в сборной, так что надеюсь на быструю адаптацию. Начинаем работу!" — написал Глушаков в своём «инстаграме».
- 29 июня 2019
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