Черчесов: попросил Акинфеева не менять номер

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов не исключил, что вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев когда-нибудь, возможно, вернётся в национальную команду.

«Акинфеева попросил не менять телефон. Ситуации бывают разные. У нас был случай с Игнашевичем, когда он закончил со сборной. Но в самый решающий момент он нам помог. На сегодня Акинфеев решил прекратить выступления за национальную сборную, но никто не знает, что будет в будущем.

Наша задача – пробиться на чемпионат Европы. Потом посмотрим на ситуацию. Сейчас в обойме — Гилерме, Шунин и Лунёв. К ним вопросов нет. Хотелось бы, чтобы наша вратарская линия была основательной", — сказал Черчесов в интервью клубной пресс-службе ЦСКА.

33-летний Акинфеев выступал за сборную России с 2003 по 2018 год, провёл за неё 110 матчей и пропустил 95 голов.