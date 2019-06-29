Черчесов: попросил Акинфеева не менять номер

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов не исключил, что вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев когда-нибудь, возможно, вернётся в национальную команду.
«Акинфеева попросил не менять телефон. Ситуации бывают разные. У нас был случай с Игнашевичем, когда он закончил со сборной. Но в самый решающий момент он нам помог. На сегодня Акинфеев решил прекратить выступления за национальную сборную, но никто не знает, что будет в будущем.
Наша задача – пробиться на чемпионат Европы. Потом посмотрим на ситуацию. Сейчас в обойме — Гилерме, Шунин и Лунёв. К ним вопросов нет. Хотелось бы, чтобы наша вратарская линия была основательной", — сказал Черчесов в интервью клубной пресс-службе ЦСКА.
33-летний Акинфеев выступал за сборную России с 2003 по 2018 год, провёл за неё 110 матчей и пропустил 95 голов.
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