Рами ответил на обвинения Памелы Андерсон в домашнем насилии

Защитник «Марселя» Адиль Рами ответил на обвинения в домашнем насилии со стороны известной актрисы и фотомодели Памелы Андерсон.



«Нет выбора, простите. Я молчал, потому что был в шоке. Трудно говорить что-то, переполняют эмоции. Хочу, чтобы всё было просто и ясно: я не буду комментировать детали личной жизни с Памелой. Лишь хочу сказать, что все обвинения в насилии являются абсолютно ложными, и я не могу оставить это без внимания. Те, кто знакомы со мной, знают, каков я и каковы мои ценности. Они понимают, что я бы никогда не сделал ничего подобного.



Если она хотела сделать мне больно, у неё получилось. Памела знает, что насилие в отношении женщин — это действительно важная тема для меня. Это отвратительно. Использовать ложь о насилии, чтобы причинить мне боль, — это слишком. Это несправедливо. Не позволю этим обвинениям остаться без ответа. Всё зашло слишком далеко», — написал Рами на своей странице в «Инстаграме».

Памела Андерсон обвинила Рами в домашнем насилии