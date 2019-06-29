«Ахмат» интересуется Кудряшовым
Как стало известно «Чемпионату», грозненский «Ахмат» проявляет интерес к левому защитнику национальной команды России Фёдору Кудряшову, выступавшему в сезоне-2018/19 за казанский «Рубин» и турецкий «Истанбул Башакшехир».
В подписании контракта с 32-летним игроком заинтересован также «Зенит» из Санкт-Петербурга и несколько турецких клубов.
Напомним, Кудряшов выступал за «Ахмат» с 2012 по 2015 год (тогда грозненская команда носила название «Терек»).
В минувшем сезоне Фёдор принял участие в 9 матчах Российской Премьер-Лиги, 8 встречах турецкой Суперлиги и 1 игре Кубка России. В чемпионате Турции защитник записал в актив 1 гол.
Посмотреть список летних трансферов клубов российского первенства можно на «Чемпионате».
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- 29 июня 2019
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17:40«Ахмат» интересуется Кудряшовым Эксклюзив
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