«Ахмат» интересуется Кудряшовым

Как стало известно «Чемпионату», грозненский «Ахмат» проявляет интерес к левому защитнику национальной команды России Фёдору Кудряшову, выступавшему в сезоне-2018/19 за казанский «Рубин» и турецкий «Истанбул Башакшехир».

В подписании контракта с 32-летним игроком заинтересован также «Зенит» из Санкт-Петербурга и несколько турецких клубов.

Напомним, Кудряшов выступал за «Ахмат» с 2012 по 2015 год (тогда грозненская команда носила название «Терек»).

В минувшем сезоне Фёдор принял участие в 9 матчах Российской Премьер-Лиги, 8 встречах турецкой Суперлиги и 1 игре Кубка России. В чемпионате Турции защитник записал в актив 1 гол.

Посмотреть список летних трансферов клубов российского первенства можно на «Чемпионате».