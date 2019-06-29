Даудов: Глушаков придаст уверенности партнёрам и поможет «Ахмату»

Президент грозненского «Ахмата» Магомед Даудов прокомментировал переход бывшего капитана «Спартака» Дениса Глушакова в грозненский клуб.
«Глушаков — один из самых опытных футболистов в Премьер-Лиге, который провёл в элитном дивизионе около 300 матчей, в том числе свыше 50 за национальную сборную. Конечно, такой игрок, с лидерскими качествами, с колоссальным опытом, придаст уверенности партнёрам, поможет всей команде. Его переход к нам — это усиление позиции в центре поля, откуда, как правило, развиваются атаки, где разрушаются подступы соперника. Мы возлагаем большие надежды на Дениса и рады его переходу в нашу команду», — приводит слова Даудова официальный сайт «Ахмата».
32-летний Глушаков выступал за «Спартак» с 2013 по 2019 год. В минувшем сезоне Денис записал в актив 3 гола в 18 матчах Российской Премьер-Лиги. В Кубке России, Лиге Европы и Лиге чемпионов футболист в общей сложности принял участие в 7 встречах, но не отметился ни забитыми мячами, ни результативными передачами.
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