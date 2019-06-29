Бузова из Барселоны поздравила Глушакова с переходом в «Ахмат»

Российская певица Ольга Бузова поздравила бывшего полузащитника московского «Спартака» Дениса Глушакова с подписанием контракта с грозненским «Ахматом».
«Ахмат» — сила. Мои поздравления», — написала Бузова в комментариях к посту Глушакова о переходе в грозненский клуб на странице футболиста в «Инстаграме».
Сейчас Ольга находится в расположении «Барселоны». Ранее исполнительница приняла приглашение одного из спонсоров каталонцев, турецкой компании Beko, прожить 48 часов как игрок сине-гранатовых.
В минувшем сезоне Денис записал в актив 3 гола в 18 матчах Российской Премьер-Лиги. В Кубке России, Лиге Европы и Лиге чемпионов футболист в общей сложности принял участие в 7 встречах, но не отметился ни забитыми мячами, ни результативными передачами.
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