Сборная Нидерландов обыграла Италию и вышла в полуфинал женского чемпионата мира

В матче 1/4 финала женского чемпионата мира 2019 года сборная Италии встречалась с национальной командой Нидерландов. Игра состоялась на стадионе «Стад дю Эно» в Валансьене и завершилась со счётом 2:0 в пользу голландской команды.



На 70-й минуте счёт в матче открыла нападающая «Арсенала» и сборной Нидерландов Вивиан Мьедема. Через 10 минут преимущество голландской команды удвоила футболистка «Аякса» Стефани ван дер Грахт.



Таким образом, сборная Нидерландов вышла в полуфинал женского чемпионата мира — 2019, а Италия завершила выступление в турнире. Ранее в полуфинал ЧМ-2019 вышли сборные Англии и США. В 1/2 финала турнира сборная Нидерландов сыграет с победителем противостояния Германия — Швеция.

