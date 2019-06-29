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Сборная Нидерландов обыграла Италию и вышла в полуфинал женского чемпионата мира

Сборная Нидерландов обыграла Италию и вышла в полуфинал женского чемпионата мира
Футбол / Прочие турниры 0

В матче 1/4 финала женского чемпионата мира 2019 года сборная Италии встречалась с национальной командой Нидерландов. Игра состоялась на стадионе «Стад дю Эно» в Валансьене и завершилась со счётом 2:0 в пользу голландской команды.

На 70-й минуте счёт в матче открыла нападающая «Арсенала» и сборной Нидерландов Вивиан Мьедема. Через 10 минут преимущество голландской команды удвоила футболистка «Аякса» Стефани ван дер Грахт.

Таким образом, сборная Нидерландов вышла в полуфинал женского чемпионата мира — 2019, а Италия завершила выступление в турнире. Ранее в полуфинал ЧМ-2019 вышли сборные Англии и США. В 1/2 финала турнира сборная Нидерландов сыграет с победителем противостояния Германия — Швеция.

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