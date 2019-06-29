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Защитник «Оренбурга» Бегич подписал контракт с «Рубином»

Защитник «Оренбурга» Бегич подписал контракт с «Рубином»
Футбол / РПЛ 0

Как стало известно «Чемпионату», защитник «Оренбурга» Силвие Бегич подписал контракт с «Рубином».

26-летний хорватский футболист выступает в составе «Оренбурга» с 2017 года. В минувшем сезоне Бегич принял участие в 23 матчах Российской Премьер-Лиги и записал на свой счёт 2 забитых мяча. «Оренбург» занял 8-е место в турнирной таблице чемпионата России сезона-2018/19. «Рубин» по итогам прошлого сезона занял 10-е место в таблице Российской Премьер-Лиги.

Ранее «Рубин» объявил о подписании контракта с полузащитником «Оренбурга» Алексеем Суторминым. Соглашение 25-летнего футболиста с казанским клубом рассчитано на 4 года. Ранее «Чемпионат» сообщал, что Сутормин станет игроком казанского «Рубина» 29 июня.

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